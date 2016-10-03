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Штаб: бойовики зірвали відведення військ біля Петрівського

Понеділок, 3 жовтня 2016, 17:43

Відведення сил і засобів Збройних сил України та членів незаконних формувань в понеділок в районі н.п. Петрівське (Донецька обл., Маріупольське напрямок) був зірваний з вини бойовиків.

Про це повідомив агентству у понеділок речник штабу АТО Іван Ареф'єв, передає "Інтерфакс-Україна".

"О 15.00 в районі Петровського військовослужбовці ЗСУ перебували в повній готовності до відведення. На місці були присутні представники СММ ОБСЄ, української сторони СЦКК, командування маріупольського напрямки. Рівно о 15.00 противник запустив БПЛА, українська сторона ніяких безпілотників не запускала. О 16.00 почався обстріл сил АТО з АГС і стрілецької зброї", - розповів він.

"Таким чином відведення сил і засобів зірваний з вини російських окупаційних військ", - додав Ареф'єв.

При цьому спікер штабу АТО підкреслив, що українська сторона вогонь у відповідь не відкривала.

"Україна твердо стоїть на позиції виконання всіх пунктів мінських домовленостей, а також рамкової угоди про відвід сил і засобів, підписаного 21 вересня 2016 р. Ми неухильно виконуємо всі взяті на себе зобов'язання", - сказав він.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Разом з тим у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.  На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п. Новоолександрівка

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому  повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося. 

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

При цьому у місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди, зокрема йдеться про небезпеку через мінування територій.

3 жовтня бойовики також знову зірвали заплановану Skype-конференцію Тристоронньої контактної групи з питання дотримання режиму припинення вогню на сході України.

Теми: АТОбойові діїАТО
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