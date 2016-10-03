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Радника Путіна можуть засудити до довічного – ГПУ

Понеділок, 3 жовтня 2016, 17:47

Печерський райсуд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проти радника президента РФ Сергія Глазьєва.

Про це повідомляє сайт ГПУ.

Досудове розслідування установило, що Глазьєв у лютому-березні 2014 року, будучи радником Путіна, "діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, вчинив умисні дії з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України".

Зокрема він, за версією ГПУ, взяв участь в організації захоплення Верховної Ради АР Крим, Одеської та Харківської обласних рад. Крім того, у червні 2014 року Глазьєв публічно закликав до агресивної війни проти України шляхом застосування Збройних Сил РФ, зазначили в ГПУ.

Глазьєва оголосили у державний розшук, суд дозволив його затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальний акт стосовно Глазьєва буде передано до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).

За вчинення інкримінованих Глазьєву особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Українська правда

Теми: Путін
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