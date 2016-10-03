Путін вимагає від США зняти санкції

Росія заявила, що відновить дію російсько-американських домовленостей по утилізації плутонію, якщо США скасує санкції проти РФ і так званий закон Сергія Магнітського.

Про це йдеться в законопроекті, внесеному президентом Володимиром Путіним в Держдуму в понеділок, 3 жовтня, передає DW.

Також Росія вимагає від США скоротити чисельність військових сил НАТО біля російських кордонів і відмовитися від "недружньої політики щодо РФ".

Крім того, Росія вимагає компенсувати їй збитки від санкцій.

Як відомо, у понеділок Росія призупинила дію угоди з урядом США про утилізацію збройового плутонію, а також протоколів до цієї угоди.

Закон Магнітського був прийнятий в США в 2011 році передбачає запровадження персональних санкцій проти ряду російських чиновників, винних у смерті юриста Сергія Магнітського.