Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КСУ днями отримає подання про конституційність змін щодо правосуддя

Понеділок, 3 жовтня 2016, 22:29

Подання про конституційність окремих положень закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" буде спрямовано до Конституційного Суду України найближчими днями.

Про це повідомив глава Верховного Суду України Ярослав Романюк.

"Ми фізично ще подання не спрямували - рішення ухвалено, над текстом редакційно ми ще працюємо з урахуванням зауважень, які сьогодні були висловлені учасниками пленуму. Я думаю, що це питання одного-двох днів, і його буде спрямовано", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Романюк додав, що як тільки Верховний Суд спрямує подання до Конституційного Суду, відповідна інформація з'явиться на сайті Верховного Суду, а за фактом отримання - і на сайті Конституційного Суду.

За словами Романюка, були порушені норми Конституції щодо суб'єкта, який приймає рішення про ліквідацію суду.

"І за тією Конституцією, яка діяла під час ухвалення цього документа, і за тією Конституцією, яка зараз досі діє, до кінця 2017 - це повноваження президента України, а не Верховної Ради", - додав він.

Відповідаючи на запитання, якого рішення Верховний Суд України очікує від Конституційного Суду, Романюк сказав: "Ми очікуємо ухвалення мудрого конституційного рішення. А яким одне буде - складно зараз прогнозувати, і я цього робити не буду".

При цьому він наголосив, що це питання не політичне, а юридичний, "і якщо ми бачимо, що документ суперечить Конституції, то ми просто не маємо права мовчати".

У відповідь на запитання про те, чи є у Конституційного Суду України можливість або право призупиняти дію змін до Конституції щодо правосуддя на час розгляду подання Верховного Суду, Романюк сказав: "По-перше, ми не будемо оскаржувати саме зміни до Конституції".

"Зміни до Конституції набули чинності, і ми проти них не виступаємо - навпаки - підтримуємо. Ми оскаржуємо - ви ж пам'ятаєте, що було два голосування: спершу ухвалили закон, а потім проголосували зміни до Конституції - ось ми виступаємо проти закону. І не щодо всього закону, а заключних положень, які передбачають ліквідацію Верховного Суду", - пояснив він.

Інтерфакс-Україна

Теми: КонституціяКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Конституція
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
"Ми, народ України…". Конституційний маніфест
Бізнес оприлюднив маніфест на захист ст. 42 Конституції: президента просять втрутитися
Останні новини
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
Усі новини...
Реклама: