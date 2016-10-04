У Сирії через вибух на весіллі загинули 30 осіб

У місті Хасеке на північному сході Сирії в результаті вибуху на курдському весіллі загинули як мінімум 30 осіб, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійські державні ЗМІ.

Сирійська обсерваторія з прав людини каже про 22 загиблих, додавши, що багато поранених перебувають у критичному стані.

Серед загиблих наречений і одна з провідних фігур курдської партії.

Інформаційне агентство Amaq, яке підтримує бойовиків ІДІЛ заявило, що вибух здійснив терорист-смертник.