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У Сирії через вибух на весіллі загинули 30 осіб

Вівторок, 4 жовтня 2016, 01:31

У місті Хасеке на північному сході Сирії в результаті вибуху на курдському весіллі загинули як мінімум 30 осіб, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійські державні ЗМІ.

Сирійська обсерваторія з прав людини каже про 22 загиблих, додавши, що багато поранених перебувають у критичному стані.

 Серед загиблих наречений і одна з провідних фігур курдської партії.

Інформаційне агентство Amaq, яке підтримує бойовиків ІДІЛ заявило, що вибух здійснив терорист-смертник.

Теми: Сиріявибух
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