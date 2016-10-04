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Трамп визнав, що не платив податки

Вівторок, 4 жовтня 2016, 06:18

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував публікацію своїх податкових даних за 1995 рік, з яких випливає, що він 18 років мав можливість не платити податки.

Про це він сказав під час виступу перед своїми прихильниками, передає ВВС.

"Як бізнесмен і як забудовник я легально використовував податкові закони для своєї вигоди, для вигоди своєї компанії, моїх інвесторів і моїх службовців. Чесно кажучи, я прекрасно використав ці закони", - сказав він, додавши, що у нього є "фідуціарний обов'язок" платити не більше податків, ніж того вимагає закон.

Трамп додав, що використовував американські податкові закони і свою підприємницьку проникливість, щоб вибратися з кризи на ринку нерухомості в 1995 році.

Як відомо, раніше  The New York Times оприлюднила дані про те, що Трамп оголосив у податкових деклараціях про збитки у сумі $916 млн, що дозволило йому 18 років уникати сплати деяких федеральних податків.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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