Трамп визнав, що не платив податки

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував публікацію своїх податкових даних за 1995 рік, з яких випливає, що він 18 років мав можливість не платити податки.

Про це він сказав під час виступу перед своїми прихильниками, передає ВВС.

"Як бізнесмен і як забудовник я легально використовував податкові закони для своєї вигоди, для вигоди своєї компанії, моїх інвесторів і моїх службовців. Чесно кажучи, я прекрасно використав ці закони", - сказав він, додавши, що у нього є "фідуціарний обов'язок" платити не більше податків, ніж того вимагає закон.

Трамп додав, що використовував американські податкові закони і свою підприємницьку проникливість, щоб вибратися з кризи на ринку нерухомості в 1995 році.

Як відомо, раніше The New York Times оприлюднила дані про те, що Трамп оголосив у податкових деклараціях про збитки у сумі $916 млн, що дозволило йому 18 років уникати сплати деяких федеральних податків.