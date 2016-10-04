АТО: Бойовики відкривали вогонь 32 рази, били з БМП і кулеметів

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень "режиму тиші".

"Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасної, де бойовики застосовували стрілецьку зброю. Окрім того, позиції наших військ біля Новоолександрівці противник обстрілював із гранатометів", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам'янки та Зайцевого.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів.

Бойовики порушували "режим тиші" в районі Павлопіля, Мар'їнки, Широкиного, Старогнатівці і Богданівки, використавши при цьому стрілецьку зброю і кулемети. По Талаківці сепаратисти стріляли з БМП, а по Широкино і Богданівці відкривали вогонь з гранатометів.

Також в зоні проведення АТО за минулу добу було зафіксовано п'ять безпілотників.