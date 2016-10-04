У Середземному морі врятували понад 6 тисяч мігрантів

У понеділок, 3 жовтня, в Середземному морі біля узбережжя Лівії були врятовані близько 6055 мігрантів, які намагалися дістатися Європи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на берегову охорону Італії.

Мігранти пливли на 40 плавзасобах. Відзначається, що 725 осіб пливли на одному гумовому човні.

У рятувальних операціях були задіяні близько 10 кораблів берегової охорони, військово-морський флот і гуманітарні організації.

Щонайменше, 9 мігрантів загинули.

За даними Міжнародної організації з міграції, близько 132 000 мігрантів прибули в Італію з початку року і 3054 - загинули.