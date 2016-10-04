Екс-"беркутівець" дав свідчення проти "своїх"

Екс-"беркутівець" з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Про це повідомив "5 канал".

Чоловік сказав, що шкодує про те, що відбулось. Відповідаючи на запитання, чи говорить він за увесь "Беркут", Шаповалов сказав: "Це я за себе кажу (що мені шкода)".

Після півтора року за ґратами колишній працівник харківського "Беркуту" частково визнав свою провину та навіть назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумової.

"Хочу зазначити, що помпові рушниці видавались особовому складу: Бондаренко Сергій, Рак, Міщенко, Войтенко, Білов. Це особовий склад, що був з помповими рушницями. Ще Бацкіх, Білецький, Кобець, Мацюра, Павленко, Робко, Шевченко. Особовим складом з "фортами" керував Лукаш. "Форти вперед!" – це він", – розповів колишній спецпризначенець.

Обвинувачений сказав, що бачив, як "беркутівці" у Кріпосному провулку били палицями людей, але нічого не зробив. Він не відреагував і тоді, коли спецпризначенці стріляли.

"Шаповалов обвинувачується у тому, що як командир підрозділу перевищив свої службові повноваження. Саме працівниками харківського"Беркуту," як ми вважаємо, були заподіяні тілесні ушкодження 110 особам різної ступені тяжкості", – повідомив прокурор Олександр Ковальчук.

Сам Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року. За його словами, на шоломи ззаду клеїли різнокольорові наліпки. Адвокати стверджують, що ця інформація дасть можливість розрізнити інших причетних до поранень та вбивств євромайданівців.

"Це важливо, тому що крім інших знаків розрізнення, фактично ідентифікувати "беркутівців" рядових неможливо, оскільки вони були в масках, забрало від шоломів закривали. Їхні обличчя дуже важко ідентифікувати", – пояснив адвокат потерпілих Олександр Мусієнко.

Прокурор переконує, що свідчення Шаповалова дуже важливі. Фактично, він свідчить проти інших спецпризначенців, що може допомогти в доведені їхньої провини. Йдеться, зокрема, і про командира харківської роти "Беркуту" Владислава Лукаша, якого також обвинувачують у перевищені службових повноважень.

На наступному засіданні у Подільському суді 18 жовтня покази даватимуть потерпілі.