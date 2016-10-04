В Україні стартував осінній призов

В Україні 4 жовтня розпочався осінній призов на строкову військову службу.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, у жовтні-листопаді 2016 року до лав ЗСУ та інших військових формувань призвуть 13 908 осіб, повідомляє zn.ua.

Як випливає з розпорядження Кабміну №684-р від 22 вересня, 7908 призовників направлять в Збройні сили, 5 тисяч – до лав Національної гвардії, і одну тисячу – до лав Державної служби транспорту.

На призов уряд виділив 41,6 млн грн, серед яких 23,7 млн призначені для ЗСУ, 14,9 млн – для Нацгвардії, 2,9 млн грн – для Держспецтрансслужби.

Обсяг видатків на одного призовника становить 2993 грн, з яких 2,9 тис. грн становить грошова допомога, а 93 грн – витрати на підготовку і проведення призову, без урахування коштів на харчування та транспорт.

В армію підуть придатні за станом здоров'я до військової служби чоловіки у віці від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

Згідно з постановою Кабміну, найбільша кількість призовників очікується з Дніпропетровської (1500) та Харківської областей (970), найменша – з Луганської (170) та Донецькій (230). У Києві призову на строкову військову службу підлягають 570 осіб.

Новобранці не будуть нести службу в зоні АТО.

Як відомо, 26 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію шостої хвилі. Військовослужбовці цієї хвилі повинні повернутися додому до кінця жовтня.

Сьома хвиля мобілізації поки не оголошується.