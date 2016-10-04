Суд повернув заводу Малишева майно на 20 млн, втрачене через аферу

Вищий господарський суд 27 вересня повернув у державну власність будівлю лабораторії державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева" у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Відомство нагадало, що ця будівля площею понад 17 тисяч кв. м та вартістю 20 млн грн усупереч вимог законодавства у 2006 році була передана колишнім керівництвом заводу у заставу "Укрсоцбанку" за договорами іпотеки, а в подальшому стягнута в погашення невиконаних зобов’язань та продана приватному товариству.

"За "випадковим" збігом обставин фактичним власником цього товариства є колишній керівник заводу імені В.О. Малишева, а сам лабораторний комплекс після його придбання був переданий цьому ж заводу в оренду вже на платній основі", – заявили в ГПУ.

"Завдяки втручанню Головної військової прокуратури право власності на зазначену нерухомість на теперішній час зареєстровано за державою", – додали у відомстві.

Генпрокуратура зазначила, що судовий процес у цій справі був тривалим.

Українська правда