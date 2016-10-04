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У НАЗК перевірили 395 звітів партій, чекають на нові

Вівторок, 4 жовтня 2016, 12:37

У Національному агентстві з питань запобігання корупції проаналізували 395 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за перший та другий квартали поточного року.

Висновки про результати аналізу затвердили на черговому засіданні НАЗК, інформує відомство у Facebook.

Зокрема, Національне агентство опрацювало 195 звітів, поданих за І квартал, та 200 – поданих за ІІ квартал, що складає 100% від поданих звітів.

На сьогодні в Україні зареєстровано 349 політичних партій.

Звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичні партії мають подати до 9 листопада поточного року включно за ІІІ квартал 2016 року та до 9 лютого 2017 року включно – за IV квартал 2016 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує керівникам партій про адміністративну відповідальність за порушення порядку чи строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням вимог.

Дана відповідальність наступає відповідно до ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Теми: НАЗКпартії
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