Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

FM-мовлення на Крим можуть почати за кілька місяців

Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:09

Національна рада України з питань телебачення й радіомовлення 5 жовтня оголосить конкурс на перші 4 частоти, прораховані на Чонгарі, для організації FM-мовлення на Крим.

Про це повідомив член нацради Сергій Костинський у коментарі Крим.Реалії.

"Із цього дня (5 жовтня – ред.) почнеться будівництво вежі на Чонгарі. Очікую того, що за три-чотири місяці почнеться FM-мовлення на Крим", – заявив Костинський.

30 вересня повідомлялося, що телеканал "UA:Крим" отримав ліцензію від Нацради України з телебачення й радіомовлення й уже до кінця року може почати свою роботу.

"UA:Крим" будуть транслювати через супутник, таким чином програми будуть доступні на території анексованого півострова.

У Національній раді України з телебачення й радіомовлення розробили проект стратегії розвитку телерадіомовлення на території Херсонської області й організації мовлення на територію анексованого Криму.

Мета стратегії – якісно збільшити рівень покриття території Херсонської області аналоговим і цифровим ефірним мовленням, а також виключити прийом аналогового і цифрового ефірного мовлення з анексованої території у південних районах Херсонської області.

Як відомо, Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Країни Заходу не визнають т.зв. "референдум" і "приєднання" Криму до РФ – і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це "відновленням історичної справедливості".

Теми: КримЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: