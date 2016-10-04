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Бойовики звинуватять Київ у зриві розведення військ - розвідка

Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:47

Проросійські бойовики намагаються затягнути реалізацію рамкової угоди про розведення сил на трьох ділянках та перекласти відповідальність за її зрив на українську сторону.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки на сторінці у Facebook.

"Станиця Луганська. Передові підрозділи 11 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ до нових позицій не відводились", - повідомляє відомство.

Щодо Петрівського, де також повинно відбутися відведення, бойовики звинуватили сили АТО у порушенні режиму припинення вогню та повернули на позиції передові підрозділи 1 окремої мотострілецької бригади (Комсомольске) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

Вказується, що у Золотому розведення підрозділів завершено.

"Водночас, командуванням 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ до кінця поточного тижня заборонено рух у районі пункту пропуску "Золоте". Встановлено додаткові блокпости поблизу н.п.Молодіжне, Мар’ївка", - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначають, що "для "переконання" міжнародної спільноти у намірах виконати угоду, керівництво "ДНР/ЛНР" виступило із заявою про готовність продовжити переговори з цього питання під час чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи 5 жовтня ц.р. у Мінську".

Водночас, за повідомленням ГУР, противник продовжує порушувати режим припинення вогню.

Як відомо, 3 жовтня в українському МЗС повідомили, що умови для розведення сил загалом виконано у районах Золотого й Петрівського, але бойовики не виявили готовності до цього, ще й зірвали відеоконференцію тристоронньої контактної групи.

Українська правда

Теми: Донбасрозвідка
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