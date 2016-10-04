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Журналісти знайшли у Путіна секретну дачу в Карелії

Вівторок, 4 жовтня 2016, 14:57

Президент Росії Володимир Путін відпочиває особняках під охороною в Карелії, які розташовані на ділянках компанії "Прайм" бізнесменів Юрія і Бориса Ковальчуків.

Про це йдеться в розслідуванні телеканалу "Дождь".

За даними видання, Путін не раз приїжджав туди відпочити, про що повідомили три джерела – представник законодавчих зборів Карелії, бізнесмен, а також співробітник компанії, оформляла інтер'єр одного з особняків.

Телеканал зазначає, що місцеві жителі "однозначно пов'язують" резиденцію з російським президентом. Однак документальних свідчень відвідування Путіним "дачі" в Карелії знайти не вдалося.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання про резиденцію відповідати відмовився.

З 2010 до 2013 року ТОВ "Прайм", за даними телеканалу, купило 140 гектарів землі поруч з островом Валаам на території планованого національного парку "Ладозькі шхери". Там же фірма орендувала ще 290 гектарів лісу.

Компанія "Прайм" неодноразово згадувалася в ЗМІ як власник землі, пов'язаної з російським керівництвом. Зокрема, вона володіє ділянкою по сусідству з президентською державною резиденцією "Ужин" на Валдаї.

Однією з дочірніх фірм "Прайм" частково належить гірськолижний курорт, де, за інформацією ЗМІ, святкувала весілля донька президента Катерина Тихонова.

За даними видання La Stampa, секретна власність Путіна оцінюється приблизно в 40 мільярдів доларів.

"Путін, напевно, має такі ж магічні здібності, як і герой німецьких казок Румпельштільцхен, який умів перетворювати солому на золото. Інакше як можна пояснити те, що Путін зі своєю офіційною зарплатою в 145 тисяч євро на рік має статки, яке західні спецслужби оцінюють в 40 мільярдів доларів", – говорилося в статті німецького таблоїду Bild.

За інформацією видання, ця сума не включає нерухомість, якої теж дуже багато і вона дуже дорога. Всього в розпорядженні Путіна 23 палаци, резиденції, вілли і люксові комплекси будівель. Через підставних осіб він володіє 10 об'єктами нерухомості, включаючи палац на Чорному морі і комплексом будівель класу люкс у Москві.

Також, крім 20 державних яхт, у Путіна є своя особиста яхта, яка зареєстрована на одного з його друзів-олігархів.

"Дзеркало тижня"

Теми: Путін
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