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Гопко: перешкод для розгляду віз з РФ немає

Вівторок, 4 жовтня 2016, 16:45

Голова комітету з закордонних справ Верховної Ради Ганна Гопко вважає, що наразі відсутні будь-які перешкоди для винесення питання щодо запровадження візового режиму з Росією на розгляд парламенту.

Про це вона зазначила журналістам в кулуарах ВР, повідомляє "Укрінформ".

"Зважаючи на те, що рішення комітету є, перешкод для того, щоб його винести в залу немає", – відповіла Гопко на запитання, чи буде винесений відповідний проект постанови уже цього тижня.

Водночас вона додала, що інше питання в цьому контексті – доцільність ухвалення такого рішення, його важливість для України. За її словами, наразі всередині парламенту, а також в аграрному, бюджетному комітетах та комітеті з питань промислової політики йде жваве обговорення.

"Якщо ви вважаєте, що це топ-питання для держави в порівнянні з реформою енергетики, децентралізацією, наданням НАБУ незалежної від СБУ прослушки і багато інших законопроектів, якщо це пріоритет, то вважаю, що це політична воля парламенту сказати своє політичне ставлення до цього питання", – сказала Гопко.

У коментарі УП член профільного комітету Володимир Ар'єв повідомив, що на засіданні у вівторок було прийнято рішення запросити на наступне засідання комітету 17 жовтня представників МЗС для розмови на цю тему.

Як відомо, у понеділок на погоджувальній раді спікер Андрій Парубій заявив, що Рада повинна розглянути питання введення візового режиму для росіян.

У вівторок він заявив, що розглянути це питання Рада може вже 6 жовтня.

Парубій також переконаний, що у парламенті знайдуться голоси для підтримки такого рішення.

Теми: візиРосія
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