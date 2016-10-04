Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У БПП ще не думали про візовий режим з РФ

Вівторок, 4 жовтня 2016, 17:06

Фракція БПП у Верховній Раді наразі не обговорювала питання про можливе скасування безвізового режиму з РФ та вважає, що рішення з цього питання має бути виваженим і продуманим.

Про це заявив заступник голови фракції Сергій Березенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Такої дискусії ми на фракції не провели. Нам треба буде провести консультації, зокрема з паном Клімкіним (міністр закордонних справ України Павло Клімкін - ІФ), з Міністерством закордонних справ, тому що всі наші зусилля зі збереження миру можуть бути перекреслені якимись не до кінця продуманими діями", - сказав Березенко.

Заступник голови фракції "БПП" вважає, що якщо таке рішення може спричинити загострення обстановки на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, то саме про такі можливі наслідки треба думати насамперед.

Як повідомлялося, після арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про запровадження візового режиму з РФ та розширення санкцій.

Теми: РосіяБППВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Росія
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: