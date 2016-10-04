У БПП ще не думали про візовий режим з РФ

Фракція БПП у Верховній Раді наразі не обговорювала питання про можливе скасування безвізового режиму з РФ та вважає, що рішення з цього питання має бути виваженим і продуманим.

Про це заявив заступник голови фракції Сергій Березенко, передає Інтерфакс-Україна.



"Такої дискусії ми на фракції не провели. Нам треба буде провести консультації, зокрема з паном Клімкіним (міністр закордонних справ України Павло Клімкін - ІФ), з Міністерством закордонних справ, тому що всі наші зусилля зі збереження миру можуть бути перекреслені якимись не до кінця продуманими діями", - сказав Березенко.



Заступник голови фракції "БПП" вважає, що якщо таке рішення може спричинити загострення обстановки на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, то саме про такі можливі наслідки треба думати насамперед.



Як повідомлялося, після арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про запровадження візового режиму з РФ та розширення санкцій.