Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Для української армії розробили нові аптечки

Вівторок, 4 жовтня 2016, 17:59

Для бійців української армії розробили нові аптечки та санітарні наплічники.

Про це у вівторок повідомив начальник медичної служби ЗСУ полковник медичної служби Едуард Хорошун, повідомляє Укрінформ.

"Зараз розроблені нові наплічники та аптечки, які видаються санітарам та санінструкторам"- сказав Хорошун.

За його словами, нові аптечки та наплічники передусім відрізняються від старих наповненням. Наприклад, кількість кровозупинних джгутів у них збільшено до 2 штук.

Хорошун зазначив, що наразі неможливо остаточно сказати, на скільки позицій збільшиться кількість медпрепаратів в індивідуальних аптечках, оскільки представники медичної служби постійно моніторять ситуацію на передовій і радяться з військовослужбовцями стосовно того, які медикаменти необхідні у бойових умовах.

Він уточнив, що нові аптечки можуть різнитися за складом для різних родів військ. Наприклад, бійці Повітряно-десантних військ, які можуть діяти у відриві від основного складу, додатково отримають знеболювальні препарати.

Також, як повідомляється на офіційні сторінці Генштабу ЗСУ, Хорошун розповів, що  забезпеченість військових частин ЗС України медичним майном становить 90%, а лікарськими засобами – 87%.

"На сьогоднішній день медичні підрозділи забезпечені спеціальною медичною технікою на 80%, а санітарною – на 66%, броньованою санітарною технікою на 45%, що дозволяє виконувати завдання за призначенням. Парк санітарної техніки потребує оновлення, над чим триває робота", - сказав він.

Хорошун додав, що до кінця року планується надходження до ЗС України 50 одиниць повнопривідної санітарної техніки, а на наступний рік — ще не менше 100 одиниць.

"Окрім цього, медична служба ЗС України у вересні 2016 року отримала 5 санітарних автомобілів типу ХАММЕР з комплектами медичного оснащення, які розподіляються в бойові бригади. Один такий автомобіль вже перебуває в районі проведення АТО, 4 залучені тимчасово до навчань в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що відбуваються неподалік Львова", - йдеться у повідомленні.

Теми: арміяМіноборониздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
армія
Результати перевірки військкоматів мають бути до кінця місяця – Зеленський
Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проводять навчання біля кордонів Польщі
У Білорусь заїхала вже дев’ята колона "Вагнера"
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: