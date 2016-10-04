Для української армії розробили нові аптечки

Для бійців української армії розробили нові аптечки та санітарні наплічники.

Про це у вівторок повідомив начальник медичної служби ЗСУ полковник медичної служби Едуард Хорошун, повідомляє Укрінформ.

"Зараз розроблені нові наплічники та аптечки, які видаються санітарам та санінструкторам"- сказав Хорошун.

За його словами, нові аптечки та наплічники передусім відрізняються від старих наповненням. Наприклад, кількість кровозупинних джгутів у них збільшено до 2 штук.

Хорошун зазначив, що наразі неможливо остаточно сказати, на скільки позицій збільшиться кількість медпрепаратів в індивідуальних аптечках, оскільки представники медичної служби постійно моніторять ситуацію на передовій і радяться з військовослужбовцями стосовно того, які медикаменти необхідні у бойових умовах.

Він уточнив, що нові аптечки можуть різнитися за складом для різних родів військ. Наприклад, бійці Повітряно-десантних військ, які можуть діяти у відриві від основного складу, додатково отримають знеболювальні препарати.

Також, як повідомляється на офіційні сторінці Генштабу ЗСУ, Хорошун розповів, що забезпеченість військових частин ЗС України медичним майном становить 90%, а лікарськими засобами – 87%.

"На сьогоднішній день медичні підрозділи забезпечені спеціальною медичною технікою на 80%, а санітарною – на 66%, броньованою санітарною технікою на 45%, що дозволяє виконувати завдання за призначенням. Парк санітарної техніки потребує оновлення, над чим триває робота", - сказав він.

Хорошун додав, що до кінця року планується надходження до ЗС України 50 одиниць повнопривідної санітарної техніки, а на наступний рік — ще не менше 100 одиниць.

"Окрім цього, медична служба ЗС України у вересні 2016 року отримала 5 санітарних автомобілів типу ХАММЕР з комплектами медичного оснащення, які розподіляються в бойові бригади. Один такий автомобіль вже перебуває в районі проведення АТО, 4 залучені тимчасово до навчань в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що відбуваються неподалік Львова", - йдеться у повідомленні.