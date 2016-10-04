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Конкурсна комісія обрала Світличну головою Харківської ОДА

Вівторок, 4 жовтня 2016, 19:03

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу держслужби обрала Юлію Світличну головою Харківської облдержадміністрації.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 4 жовтня, передають Українські Новини.

Наразі Світлична є виконуючою обов'язки голови Харківської обладміністрації.

Конкурсна комісія також обрала резервним кандидатом Сергія Мельника, який протягом року має право бути призначеним харківським губернатором в разі, якщо Світлична не пройде спеціальну перевірку, відмовиться від посади або в разі форс-мажору.

 
ukr.media

Світличній - 32 роки. Вона має економічну освіту і закінчила Національну академію державного управління при президентові України (державне управління, магістр державного управління). У 2012 закінчила аспірантуру Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "механізми державного управління". Має звання кандидата наук державного управління.

Депутат Харківської обласної ради 7-го скликання, керівник фракції "БПП "Солідарність", голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону і міжнародного співробітництва.

Трудову діяльність розпочала у 2005 році начальником відділу навчально-виробничого центру "Охорона праці".

Після роботи в 2006 заступником генерального директора ТОВ "Гамма", перейшла на державну службу, де пройшла шлях від головного спеціаліста відділу інвестиційної політики головного управління економіки обладміністрації (2006-2007 роки) до першого заступника голови обласної державної адміністрації (25 квітня 2016 - 29 серпня 2016).

У 2015 році Світлична задекларувала 133,7 тис. гривень доходів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьмісцева влада
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