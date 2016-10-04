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Снайпер обстріляв позиції сил АТО у Новоолександрівці та Степному

Вівторок, 4 жовтня 2016, 19:44

Бойовики у вівторок 19 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Маріупольському напрямку вони стріляли в районі Широкиного та Гнутового з кулеметів та стрілецької зброї, а в районі Славного бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс.

"На Донецькому напрямку обстріли з боку окупантів із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано в районі Авдіївки", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, на Луганському напрямку бойовики вдалися до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Попасної, де було застосовано стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети.

По Новоолександрівці та Степному вів вогонь снайпер, а також по Новоолександрівці ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Українська правда

Теми: АТО
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