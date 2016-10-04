Місія ОБСЄ знову заявляє, що міни заважають здійснювати спостереження
Вівторок, 4 жовтня 2016, 20:57
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що готова здійснювати спостереження у зоні конфлікту на Донбасі, але досі існують перешкоди для цього.
Про це йдеться у повідомленні місії на Facebook.
"СММ ОБСЕ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають. Доступ відсутній до району Петрівського-Богданівки – СЦКК не зміг скоординувати розмінування території", - зазначається у заяві.
Українська правда