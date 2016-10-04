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Місія ОБСЄ знову заявляє, що міни заважають здійснювати спостереження

Вівторок, 4 жовтня 2016, 20:57

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що готова здійснювати спостереження у зоні конфлікту на Донбасі, але досі існують перешкоди для цього.

Про це йдеться у повідомленні місії на Facebook.

"СММ ОБСЕ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають. Доступ відсутній до району Петрівського-Богданівки – СЦКК не зміг скоординувати розмінування території", - зазначається у заяві.

Українська правда

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Теми: ОБСЄ
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