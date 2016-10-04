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Спостерігачі зафіксували більше 150 вибухів на Донеччині та 8 - на Луганщині

Вівторок, 4 жовтня 2016, 21:43

Співробітники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 153 вибухи в Донецькій області та 8 - у Луганській 3 жовтня.

Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненій у вівторок.

"СММ відзначає зменшення порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, там зафіксовано як мінімум 153 вибухи порівняно з 280 вибухами 2 жовтня", - сказано в повідомленні.

У Луганській області місією у вівторок було зафіксовано зменшення до 8 вибухів порівняно з 99 вибухами 3 жовтня.

Зазначається, що місія продовжує стежити за процесом розмежування в Луганській області поблизу Станиці Луганській, Золотого і Петровського.

Крім того, за звітом, місія була обмежена у свободі пересування в районі Станиці Луганській і Петровського.

Місія також вказує на скарги жителів Луганської області на брак води поблизу Попасної, Золотого-4 і Веселої Гори.

Українські новини

Теми: ОБСЄАТО
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