У Тбілісі підірвали автомобіль депутата соратника Саакашвілі

У Тбілісі було підірвано автомобіль опозиційного депутата, одного з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіві Таргамадзе.

Про це в ефірі "Руставі 2" повідомив депутат Нугзар Циклаурі, передає "Грузія-online".

За його інформацією, постраждали водій і двоє перехожих, чий стан досить важкий.

В результаті вибуху значно пошкоджена задня частина автомашини. Сам депутат не постраждав.

Як відомо, 8 жовтня у Грузії відбудуться парламентські вибори.