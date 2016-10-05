У Тбілісі підірвали автомобіль депутата соратника Саакашвілі
Середа, 5 жовтня 2016, 00:07
У Тбілісі було підірвано автомобіль опозиційного депутата, одного з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіві Таргамадзе.
Про це в ефірі "Руставі 2" повідомив депутат Нугзар Циклаурі, передає "Грузія-online".
За його інформацією, постраждали водій і двоє перехожих, чий стан досить важкий.
В результаті вибуху значно пошкоджена задня частина автомашини. Сам депутат не постраждав.
Як відомо, 8 жовтня у Грузії відбудуться парламентські вибори.