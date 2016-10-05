Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Тбілісі підірвали автомобіль депутата соратника Саакашвілі

Середа, 5 жовтня 2016, 00:07

У Тбілісі було підірвано автомобіль опозиційного депутата, одного з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіві Таргамадзе.

Про це в ефірі "Руставі 2" повідомив депутат Нугзар Циклаурі, передає "Грузія-online".

За його інформацією, постраждали водій і двоє перехожих, чий стан досить важкий.

В результаті вибуху значно пошкоджена задня частина автомашини. Сам депутат не постраждав.

Як відомо, 8 жовтня у Грузії відбудуться парламентські вибори.

Теми: ГрузіяСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Грузія
Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії зросла до 24
Грузинський суд оштрафував українку за протест проти лайнера з росіянами
У стані Саакашвілі зберігається "динаміка погіршення" – група експертів
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: