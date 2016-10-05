Поліція розслідує загибель депутата Красноградської райради

Депутат Красноградської райради (Харківська обл.) Роман Шиян знайдений мертвим в селі Лукашівка - він помер у результаті вогнепального поранення з рушниці.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, інформація про подію надійшла до Красноградського відділу поліції 4 жовтня близько 11.00.

"Встановлено, що тіло загиблого знаходилося біля ставка, поруч зі сторожкою. Біля нього виявлено рушницю. Загиблим є 45-річний чоловік, житель цього ж села", - йдеться в повідомленні.

Він помер в результаті вогнепального поранення з рушниці, за попередньою інформацією, в область серця, уточнили пізніше у відділі комунікації облуправління поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію по ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Загиблий - депутат Красноградської райради від Аграрної партії України Роман Шиян, підтвердив в коментарі кореспонденту агентству глава Харківської регіональної партійної організації Аграрної партії Михайло Золотарьов.

За його словами, Шиян був керівником сільськогосподарського кооперативу "Батьківщина" і в останні роки брав участь в судових розглядах, що стосуються землі.