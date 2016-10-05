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У Росії вирішили знести храм УПЦ КП в Московській області

Середа, 5 жовтня 2016, 02:13
У Росії вирішили знести храм УПЦ КП в Московській області

Московський обласний суд виніс рішення про знесення Свято-Троїцького храму Богородської єпархії Української православної церкви Київського патріархату в місті Ногінську.

Про це повідомив ієромонах Святослав Скороход в Facebook.

"З третього жовтня 2016 р. вступає в силу остаточний вирок в знесенні нашого Свято - Троїцького храму в м. Ногінську Московської області, задовільнивши позивача Адмiнicтрацiю Ногiнського району (а по сутi Московську Патрiархiю) та рішення першої судової інстанції Ногінського міського суду. Згідно постанови храм буде знесений в 4-місячний термін за наш рахунок", - написав він.

Ієромонах також повідомив, що напередодні засідання на адвоката, яка представляла інтереси УПЦ КП в суді, було скоєно напад. Увечері невідомі з машини відкрили по ній стрілянину, а після цього по телефону погрожували розправою, якщо вона продовжить захищати храм в суді.

"На жаль, все українське систематично підчищається і знищується: сьогодні резонансне рішення щодо знесення храму, до цього закриття української бібліотеки і ліквідація єдиної централізованої української організації "Український Конгрес Росії", - констатував ієромонах Скороход.

Теми: Росіясудцерква
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