Звинувачення Сущенку пред'являть 7 жовтня - Фейгін

Звинувачення журналістові агентства "Укрінформ" Роману Сущенку, якого утримують у московському СІЗО, буде пред'явлено в п'ятницю, 7 жовтня.

Про це повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін в інтерв'ю ZN.UA.

"Звинувачення пред'являть в п'ятницю, зараз він поміщений під варту в статусі підозрюваного. Постанова про притягнення як обвинуваченого буде в п'ятницю", - розповів адвокат після зустрічі з клієнтом в СІЗО "Лефортово".

Фейгін уточнив, що Сущенка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 Кримінального кодексу Російської Федерації (шпигунство), не ставши вдаватися в подробиці справи.

"Звинувачують його в шпигунстві, за ст. 276 КК РФ. У постанові дійсно є якась фабула звинувачення з описом подій. На жаль, про ці події я розповісти не можу, оскільки вони можуть становити державну таємницю. Я не давав підписки про нерозголошення, але якщо зараз вдамся в деталі, це послужить підставою для виведення мене зі справи, а Роман дуже просив допомагати йому, і я не можу так ризикувати. Але ніякого шпигунства там немає", - пояснив адвокат.

Раніше Фейгін потрапив до заарештованого журналіста Сущенка і уклав з ним угоду про захист.

Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.