Сущенко пригнічений, переживає за сім'ю – правозахисниця

Український журналіст Роман Сущенко, якого незаконно заарештували в РФ, знаходиться в карантинній камері.



Про це виданню "Сегодня" повідомила російська правозахисниця Зоя Свєтова, яка першою повідомила про затримання Романа.



"Під час моїх відвідин СІЗО" Лефортово "Роман Сущенко знаходився в карантинній камері. Це приміщення на вісім квадратних метрів, де немає ні холодильника, ні телевізора, є тільки емальований чайник і радіоточка. В такій камері людина знаходиться один протягом 10 днів", – розповіла вона.



"Карантин являє собою взяття аналізів, дезінфекцію одягу. Замість звичного одягу видають тюремну робу. Після карантину, згідно з правилами, переводять в звичайну камеру, де знаходяться або два в'язня, або чотири", – розповіла Свєтова.



До цього вона додала, що коротко поспілкувалася з Сущенком під час свого візиту.



"Психологічно Роман пригнічений, переживає за свою сім'ю. Своєю позиції відносно відкритої проти нього справи мені він не висловлював", – уточнила правозахисниця.



Як повідомлялося, у вівторок адвокату Марку Фейгіну вдалося прорватися до свого підзахисного Сущенко.



За підсумками зустрічі Фейгін повідомив, що російські спецслужби не застосовували тортур до заарештованого журналіста "Укрінформу". У той же час, на нього чинився психологічний тиск.



За словами адвоката, у ФСБ немає ніяких доказів причетності Сущенка до шпигунства.



"Йому дійсно пропонували підписати явку з повинною, тобто піти на угоду зі слідством. Але він цього не зробив. Тому ФСБ не змогла надати жодних доказів його провини, тому що у них їх просто немає", – сказав Фейгін.