Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сущенко пригнічений, переживає за сім'ю – правозахисниця

Середа, 5 жовтня 2016, 09:27

Український журналіст Роман Сущенко, якого незаконно заарештували в РФ, знаходиться в карантинній камері.

Про це виданню "Сегодня" повідомила російська правозахисниця Зоя Свєтова, яка першою повідомила про затримання Романа.

"Під час моїх відвідин СІЗО" Лефортово "Роман Сущенко знаходився в карантинній камері. Це приміщення на вісім квадратних метрів, де немає ні холодильника, ні телевізора, є тільки емальований чайник і радіоточка. В такій камері людина знаходиться один протягом 10 днів", – розповіла вона.

"Карантин являє собою взяття аналізів, дезінфекцію одягу. Замість звичного одягу видають тюремну робу. Після карантину, згідно з правилами, переводять в звичайну камеру, де знаходяться або два в'язня, або чотири", – розповіла Свєтова.

До цього вона додала, що коротко поспілкувалася з Сущенком під час свого візиту.

"Психологічно Роман пригнічений, переживає за свою сім'ю. Своєю позиції відносно відкритої проти нього справи мені він не висловлював", – уточнила правозахисниця.

Як повідомлялося, у вівторок адвокату Марку Фейгіну вдалося прорватися до свого підзахисного Сущенко.

За підсумками зустрічі Фейгін повідомив, що російські спецслужби не застосовували тортур до заарештованого журналіста "Укрінформу". У той же час, на нього чинився психологічний тиск.

За словами адвоката, у ФСБ немає ніяких доказів причетності Сущенка до шпигунства.

"Йому дійсно пропонували підписати явку з повинною, тобто піти на угоду зі слідством. Але він цього не зробив. Тому ФСБ не змогла надати жодних доказів його провини, тому що у них їх просто немає", – сказав Фейгін.

Теми: ЗМІРосіяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: