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СБУ затримала на хабарі підполковника та майора поліції в Дніпрі

Середа, 5 жовтня 2016, 10:34

Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на хабарі в.о. заступника начальника одного з районних відділень поліції Дніпра та начальника сектору того ж відділення.

Про це інформує у середу прес-центр СБУ.

Здирники вимагали від місцевого підприємця, який продавав лікеро-горілчані вироби, щомісячно платити їм 4 тисячі гривень за неперешкоджання торгівлі.

Правоохоронці затримали одного з хабарників на робочому місті під час одержання неправомірної вигоди, а його спільника – в автомобілі.

Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теми: СБУхабарполіція
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