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Генштаб пояснив, кого демобілізують першими

Середа, 5 жовтня 2016, 10:49
Генштаб пояснив, кого демобілізують першими
silaslova.zp.ua

Першими демобілізують найкращих військовослужбовців та за сімейними обставинами.

Першими будуть демобілізовувати тих військових, які мають складні сімейні обставини, а також найкращих.

Про це у своєму twitter написав начальник Генерального штабу України Віктор Муженко.

"Демобілізація 6 хвилі. За рішенням командирів найпершими будуть звільнені кращі військовослужбовці і ті, які мають складні сімейні обставини", - написав він.

Як відомо, 26 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію шостої хвилі. Військовослужбовці цієї хвилі повинні повернутися додому до кінця жовтня.

Сьома хвиля мобілізації поки не оголошується.

Українська правда

Теми: АТОМіноборони
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