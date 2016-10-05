Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики в 6 разів посилили обстріли на Луганщині – штаб АТО

Середа, 5 жовтня 2016, 12:45

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", – сказав полковник.

Водночас він зазначив, що бойовики продовжують порушувати режим тиші, зокрема різко зросла кількість провокацій на луганському напрямку.

Бандоформування здійснили в 6 разів більше обстрілів ніж добою раніше, з них 32 прийшлося на район Попасної.

"Там обстріли противника розпочалися після обіду і тривали практично без перерви до пізньої ночі. Статистка обстрілів – невтішна. За минулу добу у Попасній та прилеглих до неї районів ворог випустив більше 140 мінометних мін, 17 артилерійських снарядів, тричі бойовики відкривали вогонь з озброєння БМП, двічі була зафіксована "робота" ворожих снайперів", – сказав Лисенко.

На донецькому напрямку за минулу добу відбулося 13 ворожих обстрілів.

Противник не розширив ділянку фронту, провівши обстріли позицій сил АТО у Зайцевому, Авдіївці, Новгородському та Новоселівці Другій. Водночас, ворог відновив мінометні обстріли Авдіївки.

На маріупольському напрямку ворог порушив тишу 19 разів.

У вівторок українські військові зафіксували проліт одного  ворожого безпілотника на  маріупольському напрямку.

"Також наша військова розвідка зафіксувала вихід одразу чотирьох розвідувальних груп противника на донецькому напрямку", – повідомив також речник АТО.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: