Нацрада отримала частоти для радіомовлення на Крим

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення одержала перші частоти для FM-мовлення на Крим і вже оголосила конкурс для визначення 4 радіостанцій-переможців.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський, передає "Укрінформ".

"Сьогодні насправді відбулася велика подія - прийнято перше рішення про організацію мовлення на територію Криму, бо сьогодні нарешті ми отримали частоти, на які довго чекали", - сказав він.

"Вони пройшли міжнародну координацію, нас підтримали Туреччина, Румунія, Болгарія, дали нам добро на використання цих частот із застосуванням 5-кіловаттних передавачів. Тож сьогодні ми оголошуємо конкурс і за 3 місяці будемо знати 4-ох переможців - це 4 радіостанції, які будуть мовити на Крим", - додав Костинський.

Він зазначив, що до цього не було цілеспрямованого FM-мовлення кримськотатарських радіостанцій на територію Криму. Наразі частоти прораховані безпосередньо для нової вежі, яку буде побудовано на території Херсонської області, на Чонгарі.

"Сподіваюся, що скоро ми вже будемо її мати. Будівництво вежі потребує тривалого часу, але є впевненість, що протягом 3-4 місяців це відбудеться", - підкреслив член Нацради.

Костинський додав, що наступного року заплановано будівництво ще однієї вежі - на Каланчаку, також для мовлення на Крим.