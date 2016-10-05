Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацрада отримала частоти для радіомовлення на Крим

Середа, 5 жовтня 2016, 14:14

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення одержала перші частоти для FM-мовлення на Крим і вже оголосила конкурс для визначення 4 радіостанцій-переможців.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський, передає "Укрінформ".

"Сьогодні насправді відбулася велика подія - прийнято перше рішення про організацію мовлення на територію Криму, бо сьогодні нарешті ми отримали частоти, на які довго чекали", - сказав він.

"Вони пройшли міжнародну координацію, нас підтримали Туреччина, Румунія, Болгарія, дали нам добро на використання цих частот із застосуванням 5-кіловаттних передавачів. Тож сьогодні ми оголошуємо конкурс і за 3 місяці будемо знати 4-ох переможців - це 4 радіостанції, які будуть мовити на Крим", - додав Костинський.

Він зазначив, що до цього не було цілеспрямованого FM-мовлення кримськотатарських радіостанцій на територію Криму. Наразі частоти прораховані безпосередньо для нової вежі, яку буде побудовано на території Херсонської області, на Чонгарі.

"Сподіваюся, що скоро ми вже будемо її мати. Будівництво вежі потребує тривалого часу, але є впевненість, що протягом 3-4 місяців це відбудеться", - підкреслив член Нацради.

Костинський додав, що наступного року заплановано будівництво ще однієї вежі - на Каланчаку, також для мовлення на Крим.

Теми: КримкультураЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
FM-мовлення на Крим можуть почати за кілька місяців
Почало працювати військове радіо "Армія FM"
Кириленко хоче забрати ліцензії в FM-станцій без українських пісень
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: