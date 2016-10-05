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Путін провів "ротацію" в своїй адміністрації

Середа, 5 жовтня 2016, 15:12

В'ячеслава Володіна звільнили з посади першого заступника глави адміністрації президента Росії.

Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін, повідомляє "Медуза".

Вказується, що на цю посаду призначено Сергія Кирієнка, який раніше очолював "Росатом".

 
Сергій Кирієнко
фото: ria.ru

Водночас очікується, що Володін стане спікером нижньої палати парламенту.

Володін обіймав посаду першого заступника глави кремлівської адміністрації з 2011 року. На цій посаді він курував внутрішню політику.

З квітня по серпень 1998 року (під час президентства в Росії Бориса Єльцина) Кирієнко був прем'єр-міністром Росії.  

У серпні 1998-го в країні почалася економічна криза, уряд оголосив дефолт за державними цінними паперами, курс рубля обвалився.

Теми: РосіяПутін
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