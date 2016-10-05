Комітет визнав законопроект Донець щодо е-декларацій корупційним

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції не підтримав проект закону депутата від "Народного фронту" Тетяни Донець 5079 про зміни до законопроекту "Про запобігання корупції".

Про це повідомляє кореспондент УП.

"Визнати законопроект корупціогенним і пропонувати Верховній Раді його відхилити", – сказав голова комітету Єгор Соболєв.

За це проголосували більшість членів комітету.

У свою чергу Донець сказала, що законопроект не відкликатиме.

"Це моя офіційна позиція", – додала вона.

Як відомо, у своєму законопроекті Донець пропонує приховати значну частину відомостей про статки чиновників у електронних деклараціях.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП