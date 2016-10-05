Янукович на посаді президента працював на Росію – ГПУ

Діяльність Віктора Януковича на посаді президента України була підпорядкована інтересам Російської Федерації.

Про це повідомили в ГПУ.

За висновками слідчих, діяльність Віктора Януковича на посаді президента України була підпорядкована інтересам Російської Федерації у питаннях, які стосуються національної безпеки, про що свідчать підписані ним укази.

Також свідченням цього, як сказано у повідомленні ГПУ, були призначення на ключові посади осіб із російським громадянством, тощо.

Відповідно, діяльність Віктора Януковича кваліфікується за ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального процесуального кодексу України.

"Діяння Віктора Януковича розглядаються за наступними напрямками: умисні діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - сказано у повідомленні ГПУ.

Також Луценко привітав начальника департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка "з позитивними зрушеннями у справі екс-"беркутівців" у суді.

Як відомо, екс-"беркутівець" з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Українська правда