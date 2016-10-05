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МЗС звернувся у справі Сущенка до омбудсмена РФ

Середа, 5 жовтня 2016, 17:46

Посольство України в Росії звернулося до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти допуску до заарештованого журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка українських консулів.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Наше посольство направило на ім'я уповноваженого з прав людини Росії Москалькової лист з проханням допустити українського консула. Ми продовжуємо вживати всі необхідні заходи і станом на 17.00 сьогоднішнього дня дозвіл не надано", – сказала вона.

Як відомо, з вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Крім того, група депутатів Європарламенту написала з цього приводу листа Путіну.

Сущенко був затриманий в Москві за нібито "шпигунську акцію", 1 жовтня суд заарештував його на два місяці.

Теми: СущенкоЗМІРосія
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