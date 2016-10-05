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Бойовики біля Маріуполя відкрили вогонь з танка

Середа, 5 жовтня 2016, 19:27

З опівночі 5 жовтня проросійські бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"На Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Мар’їнки, Широкіного, Водяного. Чермалика та Старогнатівки з кулеметів та стрілецької зброї, а в районі Гнутового та Широкиного відкривав вогонь снайпер, а по Старанчуку бойовики застосували міномет 82-го калібру", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій в районі Трьохізбенки та Новозванівки, де бойовики застосовували стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети.

"По Новоолександрівці, балці Крутенькій ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а по балці Кошарній окупанти відкривали вогонь з танку", - сказано у повідомленні штабу.

Українська правда

Теми: МаріупольАТО
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