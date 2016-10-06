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Нуланд в Москві обговорила розведення сил на Донбасі

Четвер, 6 жовтня 2016, 01:30

5 жовтня заступник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд у ході свого візиту в Москву обговорила з російськими колегами ситуацію на сході України.

Про це повідомили в посольстві США в Москві.

"Заступник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд разом зі старшими директорами Ради національної безпеки США Селестой Уолландер і Чарльзом Купчаном зустрілися в Москві з російськими офіційними особами, в тому числі з помічником президента РФ із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і помічником президента РФ Владиславом Сурковим для обговорення ситуації в східній частині України і подальших кроків по виконанню Мінських угод", - йдеться в заяві.

Згідно із заявою, обидві сторони підтвердили, що "розведення сил і засобів на перших ділянках лінії розмежування є важливим початковим кроком на шляху поліпшення ситуації з безпекою, але належить зробити набагато більше".

Також сторони обговорили такі аспекти Мінських угод як політичні питання, питання безпеки та гуманітарні питання.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.  На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому  повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося. 

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

При цьому у місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди, зокрема йдеться про небезпеку через мінування територій. 

Теми: СШААТОРосія
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