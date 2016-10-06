Помер перший президент Словаччини Ковач

Перший президент Словаччини Міхал Ковач, який керував країною з 1993 по 1998 рік, помер від зупинки серця на 85-му році життя.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше Ковач був госпіталізований з хворобою серця. 30 вересня, його забрали у відділення реанімації, але стан погіршився, і лікарі були змушені ввести його в стан штучного сну.

Міхал Ковач народився в 1930 році.

З 12 грудня 1989 року по 17 травня 1991 року був міністром фінансів Словацької федеративної республіки. На початку 1991 року Ковач став одним із засновників і віце-головою партії Рух за демократичну Словаччину.

При цьому ще в 1990 році Ковача обрали депутатом Федеральних зборів Чехословаччини. У 1992 році він став їнім останнім головою і зіграв важливу роль в остаточному виділенню Словаччини в незалежну державу.