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Помер перший президент Словаччини Ковач

Четвер, 6 жовтня 2016, 01:46

Перший президент Словаччини Міхал Ковач, який керував країною з 1993 по 1998 рік, помер від зупинки серця на 85-му році життя.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше Ковач був госпіталізований з хворобою серця. 30 вересня, його забрали у відділення реанімації, але стан погіршився, і лікарі були змушені ввести його в стан штучного сну.

Міхал Ковач народився в 1930 році.

З 12 грудня 1989 року по 17 травня 1991 року був міністром фінансів Словацької федеративної республіки. На початку 1991 року Ковач став одним із засновників і віце-головою партії Рух за демократичну Словаччину.

При цьому ще в 1990 році Ковача обрали депутатом Федеральних зборів Чехословаччини. У 1992 році він став їнім останнім головою і зіграв важливу роль в остаточному виділенню Словаччини в незалежну державу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччина
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