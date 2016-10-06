Росія досі не пустила консула до Сущенка

Росія все ще не пускає консула до затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка, у п'ятницю Сущенку пред'являтимуть звинувачення.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив адвокат Марк Фейгін.

"Я вчора ввечері вже розмовляв з Геннадієм Брескаленком, консулом України в Москві, і він мені підтвердив, що так і не отримав відповіді зі слідчого управління ФСБ, хоча розмовляв зі слідчим щодо його права відвідування Романа Володимировича в СІЗО "Лефортово". Поки що на сьогоднішній день ні", - заявив він.

Адвокат зазначив, що у середу йому не вдалося потрапити до Сущенка.

"Вчора мені не вдалося потрапити в СІЗО "Лефортово". Там величезні черги з адвокатів. Я не бачу тут якоїсь спеціальної дії з боку адміністрації СІЗО. Низка адвокатів просто не потрапили всередину слідчих кабінетів через величезний наплив слідчих та адвокатів, які проводили слідчі дії дуже довго", - сказав він.

"Я зараз виїжджаю. Я сьогодні йду в "Лефортово". Сподіваюся, що сьогодні, якщо буде легше, сьогодні четвер – особливий день, банний чи що, може мені все-таки вдасться потрапити. У будь-якому разі завтра я його побачу, оскільки завтра буде пред'явлення звинувачення", - уточнив Фейгін.