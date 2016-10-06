Депутати БПП пересварилися через візовий режим з Росією
Фракція БПП офіційно не приймала рішення щодо голосування за впровадження візового режиму з Росією.
Про це УП повідомили кілька джерел у фракції.
За їхніми словами, жодного голосування з цього приводу не відбулося через недостатню кількість депутатів на засіданні.
"Встав Гринів, сказав, що він говорив з Клімкіним, який йому сказав, що візовий режим з Росією зашкодить Україні. Тому він притримується позиції уряду", – сказав один зі співрозмовників.
Частина присутніх обурилася словам Гриніва.
"Після цього почався невеличкий бардак. Найбільше кричала Ірина Луценко", – додав співрозмовник.
Натомість Гринів зазначив, що попросить голову Верховної Ради Андрія Парубія відкласти поки що це голосування.
Інший співрозмовник зазначив, що одностайної позиції у фракції щодо візового режиму з Росією наразі немає.
На запитання, чому Олексій Гончаренко заявив про непідтримку БПП візового режиму, нардеп сказав: "Це лише його особиста позиція".
Як відомо, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.
Рада має намір розглянути впровадження візового режиму з Росією в четвер.
Роман Кравець, Олег Шанковський, УП