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США стежать за спробами обмежити незалежність НАБУ – посол

Четвер, 6 жовтня 2016, 13:08

США відстежують законопроект про надання генпрокуророві права визначати підслідність кримінальних проваджень, позбавляючи НАБУ незалежності на розслідування корупційних справ.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в ході Київського міжнародного економічного форуму 2016 в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми уважно стежимо за новим законопроектом, який був зареєстрований на цьому тижні, щоб обмежити незалежність Національного антикорупційного бюро", – сказав вона.

За її словами, важливо, щоб Україна просувалася успішно в питанні звинувачення і засудження високопоставлених корупціонерів.

"Ми хочемо переконатися, що НАБУ має всі необхідні інструменти, щоб це трапилося", – підкреслила посол.

Як відомо, в даний момент в Раді перебувають як мінімум два законопроекти про надання генпрокурору контролю над НАБУ.

В кінці вересня генпрокурор Юрій Луценко також заявляв, що хоче самостійно вирішувати, які справи віддавати НАБУ. За його словами, НАБУ надто маленьке і не може самостійно справитися з корупціонерами.

Теми: НАБУСШАГенпрокуратура
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