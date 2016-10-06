Росіяни дозволили бойовикам стріляти з мінометів і БМП - розвідка

Російське командування бойовиків на Донбасі дозволило їм обстрілювати сили АТО з 82-мм мінометів та озброєння БМП.

Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

"Командуванням 2 АК (Луганськ) ЗС РФ надано дозвіл підрозділам 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) та 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) на здійснення обстрілів позицій сил АТО з БМП та 82-мм мінометів у районах н.п. Попасна та Трьохізбенка з метою провокування вогню у відповідь", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що основні зусилля противника зосереджувались на підтриманні боєготовності та підвищенні боєздатності військ і посиленні передових підрозділів.

Також було зафіксовано польоти чотирьох тактичних безпілотних літальних апаратів бойовиків.

"Командування ЗС РФ продовжує перекидання особового складу, постачання озброєння та військової техніки, матеріально-технічних засобів для забезпечення підпорядкованих з’єднань і частин 1, 2 АК з території Росії", - сказано у повідомленні.

За повідомленням ГУР протягом доби втрати особового складу ЗС РФ на сході України склали троє вбитих військовослужбовців та 12 поранених.

Українська правда