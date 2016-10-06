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У МЗС РФ заявили, що борються з "геноцидом російськомовних" в Україні

Четвер, 6 жовтня 2016, 13:38

У Міністерстві закордонних справ Росії стверджують, що займаються "врегулюванням кризи в Україні", щоб зупинити потік біженців" з Донбасу до Росії і уникнути "геноциду російськомовного населення".

Про це заявив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ Андрій Келін, виступаючи на відкритті другого Європейського форуму молодих дипломатів, повідомляє ТАСС.

"Щоб зупинити потік біженців із східної України ми намагаємося врегулювати кризу в цій країні. Ми виступаємо за те, щоб Донбас інтегрувався в Україну на рівних умовах, щоб там не було гоніння або геноциду російськомовного населення", – сказав він.

Келін заявив, що "люди там повинні отримати законодавчо, конституційно оформлений статус, пройти амністію, пройти остаточно не тільки військове, а й політичне врегулювання".

За його словами, Росія прийняла "понад мільйон біженців тільки із східної частини України".

Теми: РосіяАТОДонбас
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