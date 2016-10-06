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Порошенко чекає рішення Ради про візи з Росією

Четвер, 6 жовтня 2016, 13:56

Питання введення візового режиму з Росією лежить в компетенції Верховної Ради.

Про це заявив президент України Петро Порошенко журналістам у четвер у Києві, говорячи про перспективи запровадження візового режиму з РФ, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому глава держави додав, що це питання потребує дискусії з українською громадськістю.

"Я очікую рішення парламенту", - сказав Порошенко.

Як відомо, парламентські фракції розійшлися у ставленні до скасування безвізового режиму з РФ. 

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

6 жовтня парламент має розглянути розглянути питання щодо запровадження візового режиму з Росією.

Постанова 4030 щодо припинення дії угоди між Україною Росією про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації зареєстрована у парламенті 5 лютого 2016 року.

Теми: ПорошенкоРосіявізи
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