Пєсков каже, що нічого не знає про недопуск консула до Сущенка

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що не знає про недопуск українського консула до арештованого журналіста "Укрінформа" Романа Сущенка.

Про це він заявив журналістам у Москві, повідомляє "Укрінформ".

"На це запитання відповісти не можу. Я не маю такої інформації", – сказав він.

Як відомо, у четвер МЗС України викликає консула Росії для пояснень щодо затримання Сущенка.

Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У Головному управлінні розвідки називають це фейком.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Порошенко дав українським дипломатам доручення добитися звільнення Сущенка.