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Сорос закликав росіян змусити Путіна припинити злочини проти людства

Четвер, 6 жовтня 2016, 15:01

Відомий бізнесмен і філантроп Джордж Сорос закликає зупинити здійснення президентом Росії Володимиром Путіним злочинів проти людяності у Сирії.

Про це він написав на сторінці свого фонду "Відкрите суспільство".

"Я звертаюся до жителів Росії, Європи та решти світу з закликом не стояти склавши руки, а висловлювати своє обурення. Вилив громадської думки може спонукати президента Путіна покласти кінець його жахливим злочинам проти людяності", – заявив він.

За його словами, наразі світ є свідком гуманітарної катастрофи історичних масштабів у Сирії, створеної Путіним та його протеже Башаром Асадом.

"Російські літаки бомблять мирне населення Алеппо, другого за величиною міста, щоб допомогти сирійським урядовим військам на землі. Комбінований штурм, крім іншого, припинив роботу тих лікарень міста, які ще залишалися і позбавив населення питної води", – написав Сорос.

Він процитував твердження зі статті The New York Times про те, що Путін планує агресивно діяти наступні 4 місяці до інавгурації нового президента США, розраховуючи, що Барак Обама вже не втрутиться в сирійський конфлікт, а новий президент вже буде поставлений перед фактом.

"Коли факти будуть повністю встановлені, бомбардування Путіним Алеппо буде розцінене як одне з найбільш кричущих військових злочинів сучасного світу", – додав він.

Українська правда

Теми: ПутінСирія
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