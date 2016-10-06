Порошенко схвалив дозвіл засудженим користуватися інтернетом
Президент Петро Порошенко підписав законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених.
Про це повідомляється на сторінці законопроекту №2490а на сайті Верховної Ради.
Ним, зокрема, засудженим надається право користуватися інтернетом – але виключно для перегляду інформації на веб-сайтах і під контролем адміністрації установи виконання покарань. Створювати електронні поштові скриньки засудженим не дозволяється.
Під час користування інтернетом засудженим забороняється:
- вносити будь-яку інформацію, в тому числі надсилати листи, коментарі, знаки, та реєструватися на веб-сайтах;
- формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі віртуальні;
- відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого;
- грати в онлайн-ігри.
Користування Інтернетом здійснюється протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
Користування інтернетом оплачується з особистих коштів засуджених.
Засуджені під час перебування у стаціонарних закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, з дозволу адміністрації установи виконання покарань можуть мати при собі та користуватися під контролем адміністрації портативними комп’ютерами з доступом до інтернету.
Крім того, засуджені до арешту за законом мають право звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних органів, громадських організацій і службових осіб.
Кореспонденція, яку засуджені адресують захиснику, прокурору, суду, уповноваженому Верховної Ради з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим органам міжнародних організацій перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подання. Зворотну кореспонденцію також не переглядають.
Також засуджені до арешту можуть витрачати гроші зі своїх рахунків, отримувати перекази, отримувати й відправляти листи та телеграми без обмеження їх кількості.
Їм дозволяються короткострокове побачення раз на місяць у присутності представника колонії, а неповнолітнім засудженим – короткострокові побачення без обмеження їх кількості.
Також цим законом до законодавства вносяться зміни щодо інституту пробації та іншого.
Олена Рощенко, УП