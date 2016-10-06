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Кучма: Влада замало уваги приділяє проблематиці мінських угод

Четвер, 6 жовтня 2016, 18:50

Представник України в Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що влада замало уваги приділяє проблематиці мінських угод.

Про це Кучма заявив журналістам під час робочої поїздки до Обухова у четвер.

"Влада наша мало приділяє уваги цій проблематиці (пов'язаній з реалізацією мінських угод-ред.). Ми часто чуємо оцінки від політиків, які далекі від цієї ситуації, і часто роблять заяви, щоб сподобатися комусь, а глибини суті заяви просто не розуміють", - вважає другий президент України.

"Оцінка має лунати від представників Міноборони, МЗС, з вуст Адміністрації президента", - додав Кучма.

Він навів приклад висвітлення результатів мінських переговорів у Росії, зазначивши, що заяви робить не лише прес-секретар представника Росії в тристоронній контактній групі Бориса Гризлова, а "всі дійсно коментують — ті, хто розуміються на проблемі, і ті, хто мають право коментувати".

Окрім того, за словами Кучми, на Донбасі наразі існує велика проблема із розмінуванням територій.

"Проблема розмінування — це шалена проблема ... Це проблема, з якою Україна сам на сам не справиться. Але тут готовий нас підтримати весь світ, у тому числі ООН", - сказав він.

Політик також вважає хорошою ознакою те, що не відбуваються масштабні бойові дії, оскільки таким чином "ми захистили життя багатьох людей".

Прес-секретар представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер напередодні повідомила, що реалізація Рамкового рішення щодо відведення озброєння буде продовжена за двох умов.

Українська правда

Теми: КучмаМінські угоди
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