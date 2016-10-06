Акція зі знесення паркану під "Інтером" не відбулася

Активісти, які мали намір знести паркан навколо будівлі телеканалу "Інтер" на вулиці Дмитрівській, 30, вирішили завершити акцію, але попередили, що повернуться за три дні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таке рішення вони ухвалили після того, як від представник Київблагоустрою запевнив, що паркан буде прибраний протягом трьох днів, а в разі, якщо канал не прибере цю огорожу, це зробить Київблагоустрій разом із активістами.

Тоді учасники акції, а було їх близько 15 осіб, забрали свої сокири та пилку і пішли.

Нині під будівлею телеканалу продовжують чергувати правоохоронці. Неподалік припаркувалися більше десятка автобусів з бійцями Національної гвардії, автомобілі Нацполіції та навіть пожежна техніка.

Рух транспорту та пішоходів відбувається у звичайному режимі, незважаючи на велику кількість автівок правоохоронців.

Як відомо, лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський у Facebook закликав киян зібратися на Дмитрівській 30, "щоб знести незаконні оборонні споруди Інтера - цього кубла московської агентури". Близько 17 години туди прибули активісти.

Керівництво телеканалу "Інтер" поширило заяву, у якій звернулось до Генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Національної поліції з вимогою "взяти ситуацію під контроль і не допустити нових нападів на телеканал".

"Інтер" також просить Президента Петра Порошенка захистити телеканал від нападу радикалів і вимагати від генпрокурора публічного звіту про хід виконання його доручення щодо розслідування нападу на студію новин телеканалу.

4 вересня під час акції протесту проти редакційної політики телеканалу "Інтер" у студії телекомпанії "Національні інформаційні системи", яка виготовляє новини для телеканалу, сталася пожежа. За інформацією ДСНС, за вечір офіс телекомпанії підпалювали двічі.

5 вересня біля центрального офісу "Інтера" проходила акція з блокування роботи телеканалу, вона закінчилася вдень 6 вересня. Активісти звинувачували канал у проросійській позиції.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що у МВС розглядають версії як умисного підпалу телестудії, так і самопідпалу, до якого може бути причетна адміністрація телеканалу.

Президент Петро Порошенко доручив генпрокурору Юрію Луценку взяти розслідування подій, що сталися на телеканалі "Інтер" 4 вересня, під особистий контроль.

Голова правління телеканалу "Інтер" Єгор Бенкендорф звільнився з цієї посади за власним бажанням. Новим головою правління телеканалу призначено Катерину Шкуратову.