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РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН щодо Сирії

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 04:46

Екстрене засідання Ради безпеки ООН пройде в п'ятницю, 7 жовтня, на вимогу російської сторони.

Про це повідомляє DW.com.

Причиною скликання стали заяви спецпредставника ООН по Сирії Стаффана де Містури, згідно з якими східна частина Алеппо найближчим часом може бути повністю зруйнована через авіанальоти російських і сирійських ВВС. Де Містура візьме участь в засіданні по відеозв'язку.

Де Містура заявляв, що РФ, прагнучи вибити 900 джихадистів, безладно бомбить Алеппо, де проживають близько 275 тисяч осіб.

"Максимум протягом двох або двох з половиною місяців східна частина Алеппо може бути повністю зруйнована", - вказав Стаффан де Містура.

Він також закликав джихадистів з угруповання "Джебхат Фатх аш-Шам", раніше відомого під назвою "Фронт ан-Нусра", якомога швидше покинути Алеппо.

Разом з тим в США продовжують розглядати недипломатичні способи припинення війни в Сирії, всупереч попередженню, що надійшов від російської сторони про наслідки ударів по позиціях сирійської армії.

Раніше Росія виступила з непрямою погрозою збивати американські літаки в Сирії, якщо ті будуть здійснювати удари по військах влади президента Сирії Башара аль-Асада, союзника Москви.

Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

Теми: РосіяООНСирія
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